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Тонировка лобового стекла авто в Казахстане: что важно помнить водителям

Тонировка лобового стекла авто в Казахстане: что важно помнить водителям, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 16:37 Фото: freepik
В Костанае сотрудники полиции за месяц привлекли к ответственности более 70 водителей за незаконную тонировку. Общая сумма штрафов составила 1,2 млн тенге. В связи с этим 14 ноября 2024 года полицейские обратились к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Костанайской области напомнили, что тонированные стекла могут сильно ограничить видимость водителя, что опасно для всех участников дорожного движения.

"Особенно это касается лобового и передних боковых стекол, которые должны быть прозрачными для обеспечения безопасности", – подчеркнули полицейские.

Что важно помнить водителям:

  1. Тонировка запрещена на лобовых и передних боковых стеклах. Пленки, шторки и наклейки на этих стеклах – это нарушение.
  2. Светопропускаемость стекол должна быть не меньше 70%. И этот стандарт устанавливается только при производстве стекол на заводе, а не пленками, которые клеят позже.

Что грозит за нарушение?

"Водителям, у которых стекла не соответствуют нормам, грозит штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году)".Пресс-служба ДП Костанайской области

В полиции призывают водителей не наносить пленки, наклейки и не использовать иные приспособления, ограничивающие обзорность.

"Хорошая видимость водителя – это залог того, что он сможет вовремя заметить препятствие или другого участника движения, а значит, избежать аварии", – заключили в пресс-службе областной полиции.

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6 августа 2024 года в Министерстве внутренних дел Казахстана разъяснили требования по тонировке стекол на автомобилях.

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