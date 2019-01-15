Полиция расследует драку с поножовщиной в Актобе
Все участники инцидента установлены.
Фото : из открытых источников15 января 2019, 16:31
Полицейские Актобе выясняют все обстоятельства драки с участием около 40 школьников из четырех школ города, сообщает Zakon.kz.
По факту драки между учащимися школ Актобе проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.2 и 3 УК РК "Хулиганство".
"Причины и мотивы выясняются. Все участники драки установлены. Инспекторами ювенальной полиции проводятся профилактические мероприятия по недопущению подобных фактов. Готовится материал на комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Актобе",– прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
Драка произошла на городском кладбище. Когда аргументы иссякли школьники схватились за ножи. Один из участников драки получил серьезное ранение и на всю жизнь может остаться инвалидом. По предварительным данным, в драке принимали участие около 40 школьников из четырех школ города. Что стало ее причиной, пока не известно.
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