Полиция расследует драку с поножовщиной в Актобе

Все участники инцидента установлены.

Полицейские Актобе выясняют все обстоятельства драки с участием около 40 школьников из четырех школ города, сообщает Zakon.kz.

По факту драки между учащимися школ Актобе проводится досудебное расследование по ст. 293 ч.2 и 3 УК РК "Хулиганство".

"Причины и мотивы выясняются. Все участники драки установлены. Инспекторами ювенальной полиции проводятся профилактические мероприятия по недопущению подобных фактов. Готовится материал на комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате Актобе",– прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Драка произошла на городском кладбище. Когда аргументы иссякли школьники схватились за ножи. Один из участников драки получил серьезное ранение и на всю жизнь может остаться инвалидом. По предварительным данным, в драке принимали участие около 40 школьников из четырех школ города. Что стало ее причиной, пока не известно.

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