В Семее двух студенток медвуза отчислили из-за компьютерной мышки

Девушки перенесли мышку из библиотеки в дискуссионный зал.

Двух студенток отчислили из медуниверситета в Семее из-за компьютерной мышки. Об этом девушки рассказали в соцсети. Их обращение опубликовано в Instagram-паблике new_semey, передает ИА "NewTimes.kz".

"В начале января произошел инцидент. В медицинском университете г. Семея с 3 курса отчислили двух студентов из-за перенесения компьютерной мышки из библиотеки в дискуссионный зал. Слишком жестокое наказание, верно? Мы, студенты данного вуза, хотим предотвратить такой исход и ищем помощи у общественности. Их дальнейшая судьба зависит от компьютерной мышки. Данные люди после окончания школы посвятили себя помощи другим, спасению жизней, но из-за какой-то мышки этой доброй мечте придет конец. Мы лишь хотим исправить это недоразумение", ― пишут студенты, не называя своих имен.

В медуниверситете Семея заявили, что студенты украли компьютерную мышь. Как отметили в отделе правового обеспечения вуза, 21 декабря пропажу обнаружили сотрудники библиотеки и обратились в службу безопасности. Детали произошедшего выяснили в результате специального расследования.

"По данным видеонаблюдения в здании университета (по периметру холла) зафиксирован факт изъятия компьютерной мыши студентками 3 курса Ш.Ә. из 311 группы и Ш.Б. из 307 группы. Видеозаписью подтверждено последовательное совершение плана действий, неправомерное поведение со стороны студенток. В ходе служебного расследования были отобраны объяснительные со студентов. В своей объяснительной студентка Ш.Ә. пояснила, что 21.12.2018 года компьютерная мышь была ею изъята из компьютера для подготовки к ОСПЭ по предмету "Патологическая анатомия" в другом зале библиотеки, однако не возвращена обратно. О дальнейших последствиях не предполагала. Студентка Ш.Б. указала аналогичные причины в объяснительной", ― говорится в ответе вуза на запрос агентства.

"Несмотря на проведенные профилактические мероприятия, обучающиеся не осознают ответственность и правовые последствия, тем самым нанося ущерб репутации и имиджу университета. Таким образом, по итогам служебного расследования компьютерная мышь не возвращена на дату совершения правового проступка, вследствие чего университетом приняты меры в порядке действующего законодательства Республики Казахстан", ― заключили в ГМУ Семея.

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