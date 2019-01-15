Нефтекомпания в Кызылординской области выплатила более 1,5 млрд тенге штрафа

Точка в деле поставлена постановлением Верховного cуда.

Прокуратура Кызылординской области взыскала в пользу государства более 1,5 млрд тенге у АО "СНПС-Ай Дан Мұнай", нарушевшего природоохранное законодательство, передает корреспондент МИА "Казинформ" со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

Так, проведенным анализом установлено, что АО "СНПС - Ай Дан Мунай" в 2016 году переданы производственные отходы организации, не имевшей на тот момент соответствующих прав на их сбор, утилизацию и хранение.

По акту надзора Департаментом государственных доходов выставлено уведомление АО, как собственнику отходов, о необходимости выплаты эмиссии в размере 1,5 млрд тенге. На протяжении двух лет по данному факту длились судебные разбирательства, ввиду оспаривания АО уведомления.

Точка в деле поставлена постановлением Верховного cуда от 22 ноября 2018 года, где действия департамента признано законным. Сумма доначисления полностью уплачена в бюджет.

Наряду с этим, юридическое лицо привлечено к административной ответственности за занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет по части 1 статьи 278 КоАП с наложением штрафа в размере 622 млн тенге.

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