В убийстве лаборантки подозревают любвеобильного директора

Когда вызвали скорую, Динара уже почти не подавала признаков жизни, через 5 дней комы скончалась в больнице.

В Акмолинской области разбираются в резонансном преступлении, совершенном на обогатительной фабрике по переработке золота. В убийстве сотрудницы предприятия подозревают директора. Его уже арестовали. Пока неизвестно, сознался ли он в преступлении, но женщины, работающие на фабрике, уже сейчас говорят о бессовестном поведении своего начальника, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Динару Аканбаеву похоронили на родине, в Карагандинской области. Женщине было 37 лет, сиротой осталась 12-летняя девочка. В тяжелом состоянии сейчас находится престарелая мать погибшей. Родственники еще не оправились от горя, но уже бьют тревогу. Они считают, что директор фабрики, которого подозревают в убийстве Динары, может избежать наказания.

Ерлан Доскенов, брат погибшей:

- Мы подозреваем, что данный человек, директор фабрики, пользуясь своим положением, как бы хотел близости с моей сестрой. Естественно, он будет подключать свои связи и будет давить на следствие и еще какие-то органы.

Все случилось на обогатительной фабрике по переработке золота близ Степногорска. Люди здесь работают вахтовым методом, Динара Аканбаева трудилась обычным лаборантом. В один из дней 33-летний директор предприятия, как рассказывают свидетели, предложил подвезти ее с одного объекта на другой. А уже через два часа привез едва живую на квартиру к другой сотруднице. Сказал, что Динара виновата сама.

Алтын Мухаметжарова, сотрудница предприятия:

- Она начала паниковать и выпрыгнула из машины, по его словам. У нее кровь из носа бежала, лицо было с правой стороны опухшее, глаз закрытый, гематомы были на лице. Алтын рассказывает, что директор долго уговаривал не поднимать шума.

Когда, наконец, вызвали скорую, Динара уже почти не подавала признаков жизни, через 5 дней комы скончалась в больнице. Что произошло, сейчас выясняет следствие. Шансов выжить было мало, медики диагностировали у пациентки перелом височной части головы и ушиб головного мозга.

Асем Абдрахманова, пресс-служба департамента полиции Акмолинской области:

- В отношении подозреваемого судом города Степногорска санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца, назначены экспертизы.

Как только директора арестовали, сотрудницы предприятия заговорили о нравах, царящих на фабрике. Якобы начальник постоянно домогался подчиненных. Все сотрудницы молча терпели, потому что боялись потерять работу.

- Домогался он, пригласив меня в кабинет, запирал. Это не единичный случай. Надо было бить тревогу. Может быть, этого случая не было бы, я думаю, в этом случае мы все виноваты.

На обогатительной фабрике 33-летний директор до ареста проработал всего полгода, примерно столько же и погибшая Динара. Она работала вахтовым методом, чтобы прокормить свою дочь, которую воспитывала одна.

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