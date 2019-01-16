Налог для иностранцев, которые женятся на казашках, предлагают ввести общественники

Инициативу активно обсуждают в социальных сетях.

Известный адвокат Абзал Куспан обеспокоен тем фактом, что многие представительницы прекрасной половины Казахстана выходят замуж за граждан другого государства. Он предложил ввести налог для иностранцев. Идея основана на том, чтобы сохранить национальную идентичность, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Прежде чем жениться иностранцы должны заплатить в казну государства. Точку зрения Абзала Куспана активно обсуждают в социальных сетях.

- Не задумываются о будущем нации. А когда говоришь об этом окружающим, то отвечают, что "таким образом мы заденем чувства других наций, произойдет неладное. Сейчас времена другие. Девушки могут быть с теми, кого душа пожелает". Таким образом относятся халатно к будущему нашей нации. Если не мы, то кто скажет об этом? Очень много вопросов, требующих решения, - сказал юрист Абзал Куспанов.

По словам юриста, у наших девушек высокий уровень образования. Поэтому их выезд означает не только ухудшение демографических показателей, но и существенную потерю для экономики страны. Инициатива "калыма" на законных основаниях – своеобразная компенсация государству.

Также мнением об этой инициативе поделились жители.

"Если будет принято такое решение, я его поддержу. Руководство государства ведь знает, что делают. Что правильно, а что нет. А сама я хочу выйти замуж за казаха". "Мне кажется, это неправильно. Потому что каждый человек должен любить другого человека, в не зависимости от того, какой он национальности". "У каждого есть свое право. И никто не обязывает другого человека брать налог за то, что он хочет совместить свою жизнь с другим. Ну, я не понимаю". "Если мужчина девушке понравился и они хотят жить вместе, почему за это нужно платить деньги? Я считаю, это неправильно".

Согласно статистике уже более тысячи казашек вышли замуж за граждан Китая, России и Турции в 2017 году. Если бы налог составлял 10 тысяч долларов, как предлагали некоторые общественники, то государство потеряло 10 млн долларов. Но суммы не так важны как сами намерения, уверены специалисты.

- Он может сыграть некоторую положительную роль в том случае, если скажем иностранец, который действительно хочет жениться на этнической казашке, представительнице и гражданке Казахстана. То есть, на сколько он серьезно готов, скажем условно "вложиться" в свои намерения, и расстаться с "энной" суммой денег, - отметил социолог Жанибек Сейтбатталов.

По словам депутатов, найдутся и те, кто сможет обойти установленные правила. Но, чтобы решить демографическую проблему, лучше всего начинать с воспитания.

- В первую очередь, мы должны правильно воспитывать своих детей. Ведь дети делают то, что им прививают с детства. Но, прежде чем принимать закон о таком налоге, необходимо провести большую исследовательскую работу, - сказал депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов.

Идея требовать с иностранцев калым за казахстанских невест не нова. Как и мнение некоторых девушек о том, что иностранцы лучше и успешнее соотечественников. Но любовь – дело не простое.

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