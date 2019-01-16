Полицейский по пути на службу задержал грабителя в Костанае

Злоумышленником оказался 33-летний житель Костаная, неоднократно судимый за совершение хищений

Преступника задержал следователь Южного отдела полиции УП города Костаная Мейрам Аджабаев. В обеденное время, направляясь на службу, он стал свидетелем грабежа и догнал злоумышленника, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 8 января. Во дворе одного из домов полицейский услышал женский крик и, свернув в проулок, через некоторое время увидел мужчину, выбежавшего из подъезда.

- Я услышал, как женщина кричала "отдай хотя бы фотографии" и со стороны все напоминало обычную семейную ссору. Однако, когда мужчина увидел, что я следую за ним, он стал нервничать и ускорил бег, - рассказывает Мейрам Арманович.

Полицейский потребовал от беглеца остановиться, но тот не слушал. Лишь когда он понял, что страж порядка превосходит его физически, стал избавляться от краденого. Спустя несколько минут следователь догнал преступника и задержал.

- Я позвонил в дежурную часть, и, уже вместе с коллегами из следственно-оперативной группы, мы выяснили что произошло. Злоумышленником оказался 33-летний житель Костаная, неоднократно судимый за совершение хищений, - отметил следователь.

После освобождения из исправительного учреждения, мужчина решил продолжить преступную деятельность. Подкараулив в подъезде одного из домов местную жительницу, он похитил у нее кошелек. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование.

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