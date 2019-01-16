Мать Дениса Тена заявила, что были установлены не все виновные в смерти ее сына

Оксана Тен снова попросила суд отправить дело на доследование.

В Алматы продолжается суд по факту гибели Дениса Тена. Мама погибшего спортсмена в зале суда озвучила еще одно ходатайство, согласно которому уголовное дело следует отправить на доследование. По ее словам, подсудимым вменяют более мягкие статьи УК РК. Женщина озвучила свою версию случившегося в день убийства казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Zakon.kz.

Подсудимый Арман Кудайбергенов обвиняется по ст. 188 ч.2 п.2 - кража, ст. 192 ч.2 п.п. 1,4 - разбой, ст. 99 ч. ч.2 п.п. 7,8 - убийство, Нуралы Киясов - по ст.192 ч. 2 п.п. 1,4 - разбой, ст. 99 ч. 2 п.п. 7,8 - убийство, Жанар Толыбаева - по ст. 434 - недонесение о преступлении, ст. 188 ч. 2 п.1 - кража, группой лиц, по предварительному сговору.

Оксана Тен заявила, что данные статьи не могут в полной мере оценить наказание за убийство ее сына. Кроме того, женщина утверждает, что в деле были установлены не все виновные лица.

По ее версии, Денис был в Казахстане нечасто и приезжал ненадолго. В тот раз его якобы пригласил директор ресторана "Гедонист" Руслан Харулаев. Однако свидетель на допросе сообщил, что был удивлен визиту спортсмена.

"У Дениса был всегда точный график встреч. Ознакомившись с делом, было странно, что директор заявил, что был удивлен визиту Дениса в ресторан", - подчеркнула женщина.

Также странным стороне обвинения показались действия и других свидетелей. Например, девушка, которая нашла Дениса с ранением, взяла его телефон, который по информации матери был в крови, и начала обзванивать знакомых, позвонив в том числе и ей. Также она якобы сфотографировала лежащего спортсмена. Все это показалось Оксане Тен достаточным для того, чтобы назвать поведение свидетеля "нетипичным для женщины".

Что касается уже сидящих на скамье подсудимых подозреваемых, их поведение в день убийства также показалось стороне обвинения подозрительным.

"Подсудимые в тот день сознательно изменили маршрут движения и пошли целенаправленно к машине Тена. Оставив свою машину за два квартала от места преступления, прибыв на место, они сняли одно зеркало, ушли и затем вернулись. Они ждали его у машины. Тогда сначала завязалась словесная перепалка. Ни один вор не стал бы разговаривать с владельцем. Они могли убежать, но вместо этого они решили драться. В момент драки подошел Киясов и ударил Дениса ножом. Хотя в этом не было необходимости. После этого Кудайбергенов требовал от свидетеля Садуова (скупщик краденого - прим.) 5 тысяч долларов", - рассказала свою версию Оксана Тен.

Приведя все доводы, мама погибшего спортсмена попросила суд вернуть дело на доследование.

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