Ертаев пока не обжаловал решение об экстрадиции в Казахстан

Информации о том, что экс-банкир собирается обжаловать решение Московского городского суда в Верховном суде Российской Федерации, не поступало.

В кулуарах мажилиса заместитель генерального прокурора РК Андрей Лукин прокомментировал текущую ситуацию по делу бывшего советника председателя правления банка RBK Жомарта Ертаева, арестованного в Москве, передает корреспондент Zakon.kz.

"На сегодня господин Ертаев в соответствии с законодательством РФ обжаловал решение в Московском городком суде по мере пресечения меры "содержание под стражей". Позавчера Московский городской суд не поддержал, отклонил ходатайство Ертаева, он оставлен под стражей", - сказал Лукин.

По его словам, согласно законодательству РФ, "Ертаев может обжаловать решение о его выдаче Казахстану в Верховном суде РФ".

"На это отводится десять суток. Затем впоследствии уже приводится в исполнение. На сегодня и информация об обжаловании не поступала", - заключил заместитель генпрокурора РК.

О задержании в центре Москвы бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Ертаева СМИ сообщили весной прошлого года. Его сразу поместили под домашний арест. 14 ноября 2018 года Генеральная прокуратура Казахстана вынесла новое постановление о квалификации деяний подозреваемого по ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). По версии обвинения, Ертаев участвовал в хищении около $80 млн, полученных в качестве кредита в АО "Bank RBK", в котором он работал советником председателя совета директоров.

Как сообщалось ранее, беглый банкир пробудет под стражей до 26 июня 2019 года, также он был лишен статуса беженца.

Оксана Скибан, Астана

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