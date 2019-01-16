Кроссовер чуть не разгромил спортплощадку на новой ул. Панфилова в Алматы
К счастью, пешеходов на пути автомобиля не оказалось.
Фото : zakon.kz16 января 2019, 15:02
На обновленной ул. Панфилова в Алматы 16 января произошло ДТП, передает Zakon.kz.
Авария произошла сразу ниже ул. Гоголя. Как рассказала водитель автомобиля марки Daihatsu Terios, она не поняла, как произошло ДТП. Женщина выезжала со двора, шел дождь, и она не справилась с управлением.
К счастью, пешеходов на пути автомобиля не оказалось. В аварии "пострадал" только столб, который не дал автомобилю заехать на спортплощадку.
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