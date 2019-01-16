Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства объектов в Туркестане

Строительные работы начнутся в январе текущего года и будут завершены в марте 2020 года.

16 января Туркестанскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин. Глава региона Жансеит Туймебаев ознакомил первого вице-премьера с ходом строительства новых объектов в городе Туркестан, передает пресс-служба акима Туркестанской области

В первую очередь, члены рабочей группы встретились со строителями и ознакомились с условиями их труда.

Напомним, согласно генеральному плану, административный деловой-центр города Туркестан будет возведен на территории 7,7 га. Здесь расположатся здания областного акимата, управлений и территориальных департаментов. Строительные работы начнутся в январе текущего года и будут завершены в марте 2020 года.

Наряду с этим, в областном центре появится площадь "Астана", заказчиком данного объекта выступил акимат города Астаны. Строительство площади намерены начать в марте этого года и завершить к декабрю 2020 года. Отметим, что строительные работы развернутся на участке 4,7 га.

Кроме того, по заказу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" построят здание "Конгресс-центра" на 1000 человек. Строительство объекта начнется в следующем месяце и завершится в конце 2020 года. Общая площадь центра составит 3 га, площадь здания - 14 200 кв. метров.

Вместе с тем, по заказу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в священном городе возведут здание "Дворца школьников". Строительные работы запланировано начать в феврале текущего года и завершить в декабре 2020 года.

Стоит отметить, на сегодняшний день утверждены проекты и выделены земельные участки под их строительство.

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