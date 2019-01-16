Экс-аким Шымкента получил должность в Администрации Президента

Он назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы АП.

Распоряжением Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Twitter Акорды.

Нурлан Сауранбаев родился 20 мая 1967 года в Джамбуле (КазССР). Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 1991 году, по специальности экономист. В 2001-2002 годах обучался в Центре обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип в Милане. В 2016 - Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации.

Трудовой стаж:

- Генеральный директор компании "Енбек" (1991-1997);

- Исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана (1997-1998);

- Директор ДП "Пассажирские перевозки" республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы" (1998-2000);

- Первый вице-президент ОАО "АНПЗ" (2000-2002);

- Директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (2002-2004);

- Генеральный директор ТОО "ТенизСервис" (2004-2007);

- Управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (07.2007-06.2010);

- Вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (18.05.2011-25.08.2014);

- Заместитель Министра обороны Республики Казахстан (14.08.2014-10.2016);

- Руководитель организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017 (2017);

- Аким города Шымкент Южно-Казахстанской области (11.2017-06.2018)

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