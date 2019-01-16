Назначен замминистра иностранных дел Казахстана

Им стал Ермек Кошербаев.

Распоряженим Главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Twitter Акорды.

Ермек Кошербаев родился 2 мая 1965 года в Алматы. В 1988 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова. В 1993 году отучился в Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР

Трудовой стаж:

- Старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР (08.1988-09.1988);

- Помощник Министра иностранных дел Казахской ССР (09.1988-10.1989);

- Первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (11.1989-06.1990);

- Первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (06.1990-09.1991);

- Первый секретарь Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (05.1993-08.1993);

- Первый секретарь Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (08.1993-12.1993);

- Заведующий отделом Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (12.1993-06.1994);

- Консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан (06.1994-01.1996);

- Исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан (01.1996-04.1996);

- Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, г. Берн Швейцарская Конфедерация (04.1996-08.1997);

- Начальник отдела Азиатской Безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, г. Алматы (08.1997-10.1997);

- Помощник Премьер-Министра Республики Казахстан (10.1997-11.1999);

- Заместитель директора по коммерческим и общим вопросам общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева" (01.2000-05.2000);

- Первый заместитель директора общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева" (05.2000-10.2000);

- Руководитель пресс-службы закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (10.2000-01.2001);

- Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл" (01.2001-06.2001);

- Руководитель аппарата закрытого акционерного общества Национальная компания "Транспорт Нефти и Газа" (06.2001-03.2002);

- Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (03.2002-01.2003);

- Советник первого Вице-Президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (01.2003-03.2003);

- Руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (03.2003-12.2003);

- Генеральный директор акционерного общества "Рауан Медиа Групп" (12.2003-05.2004);

- Первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан" (05.2004-08.2004);

- Руководитель аппарата президента акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз" (08.2004-04.2005);

- Первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц "Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен" (04.2005-05.2006);

- Руководитель центрального аппарата Республиканской политической партии "Отан" (05.2006-02.2007);

- Директор товарищества с ограниченной ответственностью финансово-промышленная группа "Беркут", г. Астана (02.2007-07.2007);

- Исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnerqy", г. Астана (11.2007-04.2008);

- Генеральный продюсер акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г. Астана (04.2008-05.2008);

- Генеральный директор акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г. Астана (05.2008-02.2009);

- Председатель правления акционерного общества Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс", г. Семей (02.2009-07.2010);

- Исполняющий обязанности заместителя акима Восточно-Казахстанской области (07.2010-09.2010);

- Заместитель акима Восточно-Казахстанской области (09.2010-10.2012);

- Первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (10.2012-12.2014);

- Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (12.2014-10.2016);

- Ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (10.2016-05.2018);

- Ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 05.2018)

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!