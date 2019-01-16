Продажу контрабандного инсулина в Узбекистане прокомментировали в Минздраве РК

В начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.

Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова прокомментировала информацию о том, что инсулин, предназначенный для казахстанцев, продают в Узбекистане, передает Казинформ.

По ее словам, Минздрав РК в конце прошлого года обращалось к своим коллегам через казахстанский МИД с просьбой оповестить о таких случаях. Но все еще ответа из-за границы не получали.

"Инсулины у нас закупаются единым дистрибьютором (СК-Фармация), поставляются непосредственно в медицинские организации Казахстана, где пациентам выписывают рецепты и они получают их на руки. В прошлом году мы также выявляли несколько фактов наличия в розничной сети таких препаратов, которые закупались именно единым дистрибьютором только для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. И также информировали правоохранительные органы об этих фактах. Мы не можем сказать, взял ли пациент свои препараты и продал туда (аптекам в Узбекистане), либо они каким-то образом были списаны и ушли из медорганизации. Этим занимаются прокуратура и другие органы, которые имеют право проводить следственные мероприятия", - рассказала журналистам Людмила Бюрабекова.

По ее словам, в прошлом году был дефицит, но в настоящее время есть даже профицит этого лекарственного препарата. По словам ее заместителя Нурлыбека Асылбекова, в прошлом году Минздрав инициировал мониторинг на предмет недополучения лекарственных препаратов.

"Было охвачено более 50 организаций, около 8 тысяч пациентов, выявлено 149 пациентов, которые на тот момент ответили, что не получили препараты. Мы отправили письмо в Генпрокуратуру. Сейчас проверка идет, еще с августа прошлого года. Пока результата нет. Сначала должна закончиться проверка", - сказал Нурлыбек Асылбеков.

По данным Минздрава, в 2018 году в рамках амбулаторного закупа было выделено 11 млрд тенге на закуп растворов, шприц-ручек и 4 млрд - таблеток инсулина. Говоря об инсулинах, оказавшихся в аптеках соседней страны, в Минздраве заявили, что "легально с маркировкой на казахском языке они там оказаться не могли".

Сегодня по этому факту уже давал свой комментарий заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин, отметив, что надзорный орган анализирует ситуацию, и будет принимать соответствующие меры при подтверждении данной информации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инсулин, предназначенный для казахстанцев, продают в Узбекистане. Также, по данным СМИ, в начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.

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