Лавров: переход Казахстана на латиницу не ущемляет прав русскоязычных соотечественников

Глава МИД РФ подчеркнул, что у России и Казахстана "очень добрые отношения".

Москва не усматривает в решении казахских властей о переходе на латиницу ущемления прав русскоязычных граждан. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года, передает ТАСС.

Глава МИД РФ подчеркнул, что у России и Казахстана "очень добрые отношения". Он напомнил, что страна - одна из самых частых переговорных площадок, а лидеры двух государств встречаются несколько раз в год и регулярно общаются по телефону.

При этом, обратил внимание Лавров, в Казахстане принимаются решения, которые, в частности, предусматривают переход казахского языка на латиницу.

"Это решение наших казахских друзей. Мы не видим каких-либо решений, которые будут ущемлять русский язык, ущемлять права русскоязычного населения Казахстана", - указал глава российского внешнеполитического ведомства.

"По крайней мере, эти вопросы находятся постоянно у нас на контроле", - сказал Лавров, отметив, что где бы ни находились российские соотечественники, Москва стремится обеспечить их права и интересы. "Эти вопросы на повестке дня и с Казахстаном, и со всеми другими странами, включая не только пространство СНГ, но и страны Европы, Америки, другие регионы, где проживают наши соотечественники, и они являются приоритетом номер один", - резюмировал он.

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