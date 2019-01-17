Убийство произошло в ночном клубе Алматы

К ответственности привлечен не только подозреваемый в убийстве, но и владелец увеселительного заведения, в котором произошло убийство.

Охранник одного из ночных клубов Алматы подозревается в убийстве приятеля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как отметили в полиции, к ответственности привлечен не только подозреваемый в убийстве, но и владелец увеселительного заведения, в котором произошло убийство.

Владелец увеселительного заведения – Бикалиев Раимбек, директор ТОО "Голд люкс", согласно ст. 493 ч.3 КРКобАП, оштрафован на 20 МРП.

"Хозяин увеселительного заведения, наняв на работу охранником ранее судимого человека, не только не обеспечил безопасность отдыхающих, но и создал реальную угрозу для их жизни. И, как следствие данной халатности – убийство, произошедшее в вышеуказанном заведении несколько дней назад. Тот самый охранник распивал спиртные напитки со своим знакомым, а затем в ходе конфликта нанес ему смертельные ножевые ранения. Сейчас подозреваемый арестован, досудебное расследование продолжается. К руководителю кафе приняты меры", - сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Полицейские в ходе детального изучения установили, что клуб, расположенный на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка, было незаконно построен на водоохранной полосе, и в числе ряда других объектов подлежит сносу. Требование о самостоятельном добровольном демонтаже владелец заведения игнорировал. Теперь строение подлежит принудительному сносу в судебном порядке.

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