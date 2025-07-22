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События

Полиция Алматы провела массовые проверки ночных клубов и выявила нарушения

Полиция, ночные клубы, Алматы, проверка, рейды , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 18:38 Фото: polisia.kz
В Алматы прошли профилактические рейды по ночным увеселительным заведениям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 22 июля в полиции, мероприятия организовали сотрудники полиции Алмалинского района при участии бойцов спецподразделения СОБР и Управления по борьбе с организованной преступностью.

В ходе рейдов были проверены более 190 человек, а также деятельность охранных структур, обеспечивающих безопасность в клубах. Стражи порядка зафиксировали ряд административных нарушений, в частности, случаи пребывания несовершеннолетних в ночное время без сопровождения взрослых, а также нарушения со стороны администрации заведений, допустившей их присутствие.

Кроме того, были выявлены факты нарушения общественного порядка и мелкого хулиганства.

Начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан подчеркнул, что подобные мероприятия будут проводиться и далее:

"Основная цель рейдов – предупреждение правонарушений, защита прав несовершеннолетних и обеспечение общественного порядка. Мы работаем по принципу "Закон и порядок", и важно не только реагировать на инциденты, но и предотвращать их", – заявил он.

Проверки также коснулись тех заведений, по поводу которых ранее поступали жалобы от граждан. Все зафиксированные нарушения направлены в уполномоченные органы для правовой оценки и принятия мер.

А ранее стало известно о другой проверке. Частные сады и школы в Казахстане ждет масштабная проверка. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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