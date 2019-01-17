Казахстанка участвует в Miss Intercontinental на Филиппинах

На конкурсе уже прошли конкурс купальников и дефиле в платьях из коллекций ведущих дизайнеров принимающей страны.

24-летняя модель из Казахстана Азиза Токашова соревнуется за титул Miss Intercontinental с 47 конкурсантками со всего мира, сообщает Zakon.kz.

Конкурс стартовал в столице Филиппин Маниле 9 января. За это время казахстанка уже приняла участие в нескольких этапах– пресс-конференции, дефиле в коктейльных платьях. Только что прошел конкурс дефиле в купальниках и вечерних платьях от ведущих дизайнеров Филиппин.

Финал и объявление обладательниц главных титулов состоится вечером 26 января.

24-летняя Азиза Токашова успешно работает моделью в Казахстане и странах Азии. На международный конкурс ее отправила дирекция Ежегодного национального фестиваля красоты и Талантов "Prince and Princess Kazakhstan".

Азиза имеет степень бакалавра в области экономики. Теперь она– известная модель и блогер в Казахстане.

"Я родилась в маленьком городке, всегда мечтала о большом успехе. Я училась в классической балетной школе с раннего возраста. Это помогает мне понять смысл тяжелой работы. Моя семья всегда поддерживала меня во всех моих устремлениях. Я – активный человек, все еще увлекаюсь балетом и часто хожу в балетный зал. Я верю, что в танцах мы можем выразить свою душу и показать свои чувства. Я также увлекаюсь теннисом, йогой и верховой ездой. Я влюблена в людей, мне нравится заниматься социальной работой, помогать ребятишкам в детских домах",– гласит анкета казахстанки.

Международный конкурс Miss Intercontinental был основан в 1971 году, когда остров Аруба, относящийся к нидерландским владениям, решил принять и провести первый финал международного женского конкурса у себя на острове для привлечения туристов со всего мира. После этого директора конкурса и организационные комитеты установили правила и регламент конкурса, и дальнейшее развитие его привело к огромному успеху на протяжении всех лет существования.

После Арубы конкурс проходил в самых разных частях света. В этом году конкурсу Miss Intercontinental исполнилось 47 лет. В прошлом году конкурс выиграла девушка из Мексики.

Альберт Ахметов

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