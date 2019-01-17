Психологическую помощь онлайн могут получить родители детей с ограниченными возможностями

С момента открытия данной службой оказано 2412 консультаций нуждающимся родителям.

В Казахстане функционирует служба онлайн поддержки для оказания психологической помощи и консультаций для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

С момента открытия данной службой оказано 2412 консультаций нуждающимся родителям.

"Психологическая помощь родителям особенных детей оказывается онлайн посредством skype-связи. Для того, чтобы забронировать очередь на получение онлайн-консультации, гражданам необходимо позвонить в колл-центр госкорпорации "Правительство для граждан" по номеру – 1411 (звонок бесплатный). Консультанты корпорации назначат гражданину удобное время. Для соединения с психологом необходимо в указанный час набрать адрес: krmu1411", - говорится в сообщении.

При этом консультацию предоставляют квалифицированные специалисты Казахстанско-российского медицинского университета.

На сегодняшний день наибольшее количество заявок на бронирование очереди поступили из Алматинской, Атырауской и Южно- Казахстанской областей.

"Стоит отметить, что необходимость в создании подобной службы поддержки для родителей особенных детей возникла в связи с тем, что многие родители детей с ограниченными возможностями обслуживают своих детей без наличия соответствующей квалификации, навыков и умений", - отметили в госкорпорации.

При этом семья не всегда может позволить себе оплатить помощь квалифицированного специалиста, чтобы проконсультироваться в воспитании своего ребенка, подобрать требуемую ему программу обучения.

Теперь же родители особенных детей могут находиться на постоянной связи с психологами-консультантами и получать необходимую помощь.

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