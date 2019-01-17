Касымов о деле Тена: Мнение каждого участника - это их мнение
Окончательное решение по виновному в преступлении примет суд.
Фото : abctv.kz17 января 2019, 11:49
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов высказался по поводу процесса, который идет сейчас над обвиняемыми в убийстве фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Zakon.kz.
"Мы не обсуждаем дело, которое находится в суде. Мнение каждого участника - это их мнение", - сказал Касымов в кулуарах Сената, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, что он думает о заявлениях матери фигуриста, что преступление заказное.
По его словам, окончательное решение за судьей.
"Это судья решит", - подчеркнул глава ведомства.
Приговор по делу будет оглашен сегодня, 17 января.
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Оксана Скибан, Астана
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