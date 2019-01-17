Дополнительные тесты помимо Манту введут в Казахстане для выявления туберкулеза

Квантифероновый тест выявляет малые формы туберкулеза у детей и нелегочную форму туберкулеза у взрослых.

Фото : из открытых источников

В Казахстане к привычной пробе Манту, которую используют для выявления туберкулеза, добавят дополнительные тесты, передает Zakon.kz. О новшестве рассказал директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Малик Аденов - Прививка Манту – это способ давно известный, достаточно подтвердивший свою эффективность. Во многих странах, в том числе и Казахстане, она используется для выявления больных с подозрением на туберкулез среди детей и подростков. Он был, есть и остается. В очень редких случаях, когда с помощью нее и других исследований фтизиатры не могут определить, есть в организме ребенка туберкулез или нет, применяются дополнительные методы. К этим методам относятся диаскинтест и квантифероновый тест. Проба Манту не отменяется, а лишь дополняется. В любом случае диагноз туберкулез ставится после полного клинического обследования, - сказал специалист. Диаскинтест позволяет исключить аллергические компоненты. Квантифероновый тест выявляет малые формы туберкулеза у детей и нелегочную форму туберкулеза у взрослых.

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