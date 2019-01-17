Нездоровым образом жизни школьников обеспокоена депутат

Среди школьников в возрасте 13-15 лет - ежедневно курят 14,8 %, потребляют алкоголь - 18 %.

Сенатор и уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Сауле Айтпаева обратилась к министрам здравоохранения и науки и образования с тем, чтобы они рассмотрели возможность введения в школах Казахстана дополнительного урока "ЗОЖ", передает корреспондент Zakon.kz.

"Состояние здоровья подрастающего поколения - статистика заболеваемости - число курящих, принимающих алкоголь, беременность несовершеннолетних, частота попыток детских суицидов дают основания для обеспокоенности депутатского корпуса", - сказала она, оглашая депутатский запрос на имя Елжана Биртанова и Ерлана Сагадиева, на пленарном заседании сената парламента РК.

Айтпаева указала, что на первом месте среди заболеваемости школьников находятся заболевания желудочно-кишечного тракта - более 25%; на втором месте болезнь глаз - 16%, на третьем - органов дыхания и кровотечения.

"Каждый пятый первоклассник имеет отклонения в состоянии здоровья. А каждый третий ученик, к моменту окончания школы, имеет по 2-3 меддиагнозов. Цифры показывают, что нарушение принципов здорового питания в детстве, в школьные годы, когда ребенок испытывает умственные и физические нагрузки, приводят к серьезным нарушениям здоровья", - добавила парламентарий.

По ее словам, также у многих детей наблюдается избыточная масса тела.

"Среди школьников в возрасте 13-15 лет - ежедневно курят 14,8 %, потребляют алкоголь - 18 % школьников. Большинство из детей - около 90 % не знают или не понимают о пагубных последствиях наркомании, курения, употребления алкоголя. За последние пять лет зарегистрированы более 33 тысяч случаев подростковой беременности, в том числе 9906 абортов среди девочек в возрасте от 15 до 18 лет. Основная причина раннего начала половой жизни подростки, раннего материнства является недостаточная осведомленность в вопросах половой культуры и контрацепции", - констатировала Айтпаева.

В целях пропаганды здорового образа жизни с детского возраста сенатор отметила, что для обеспечения системного и непрерывного формирования у детей ценностных ориентиров, осмысления учащимися своей индивидуальности с 2014 года в Казахстане начато пилотирование программы "Самопознание" в учебный процесс. Однако, на ее взгляд, этого недостаточно.

"Результаты проекта говорят о необходимости трансляции этого опыта во всех организациях образования республики. Прошу вас совместно рассмотреть вопрос о комплексной работе и включении введения в программу обучения школьников предмета "Основы здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ)", основу которому дало "Самопознание", где бы рассматривались различные вопросы здорового образа жизни важные для воспитания молодого поколения. Предмет "ЗОЖ" будет состоять из четырех блоков. Первый блок - мы обязаны научить детей основам гигиены тела и жилища. Основы гигиены тела предлагаем преподавать в двух различных группах: для мальчиков и для девочек с привлечением высококвалифицированных специалистов, эпидемиологов, гинекологов, урологов. Все остальные, не требующие разделения по особенностям строения организма темы, можно преподавать в совместных группах", - пояснила депутат.

Второй блок - это "В здоровом теле, здоровый дух".

"В этом блоке учащиеся будут изучать вопросы закаливания, здорового питания, последствия для здоровья вредных привычек, профилактика инфекционных заболеваний, профилактика детского травматизма. Тогда, наверное, мы не будем иметь массовых заболевания кори, как это зафиксировано в Акмолинской области. Третий блок - "Это должен знать каждый". В этом блоке учащиеся должны знать основы оказания первой медицинской помощи, правила поведения при ЧС, пожарная безопасность, сель, землетрясения, основы самообороны и защиты. Так, основы оказания первой медицинской помощи будет вести врач с практическими занятиями, на базах с симулятивным оборудованием. Здоровое питание - врач-диетолог", - сказала сенатор.

И четвертый блок касается основ планирования семьи в старших классах. Сюда предлагается включить вопросы репродуктивного здоровья, вопросы полового воспитания, основы планирования семьи. Этот предмет, по словам Айтпаевой, будут преподавать семейный психолог либо репродуктолог.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!