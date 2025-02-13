Депутат предложила обучать казахстанских школьников навыкам самостоятельной жизни

Сенатор Жанна Асанова 13 февраля 2025 года, обращаясь с депутатским запросом на имя заместителя премьер-министра, предложила обучать казахстанских школьников навыкам самостоятельной жизни, сообщает Zakon.kz.

Она заявила, что современные технологии облегчают жизнь, но при этом ведут к утрате жизненно важных компетенций: бытовой беспомощности и зависимости от сервисов. Отсутствие базовых навыков влияет не только на личную независимость, но и на устойчивость института семьи. Молодые люди, вступая в брак, часто не готовы к ведению хозяйства, не владеют элементарными бытовыми навыками, что становится причиной конфликтов и бытового насилия.

"В результате растет число разводов и новое поколение детей в неполных семьях. В Казахстане ежегодно около половины браков заканчиваются разводами. В 2021 году на 141 тыс. браков приходилось 60 тыс. разводов, к 2024 году из 125 тыс. браков мы видим 61 тыс. разводов", – сказала Жанна Асанова.

Современные реалии таковы, что большинство родителей просто физически не имеют возможности полноценно заниматься обучением детей жизненным навыкам, констатировала сенатор. Она привела в пример опыт Южной Кореи и Канады, где в школьных программах делается акцент на практических умениях, помогая детям с раннего возраста готовиться к самостоятельной жизни.

"Считаем необходимым внедрить в образовательную программу средних и старших классов курсы по развитию жизненных навыков, в том числе основы домоводства, ведение хозяйства, кулинарию, шитье, столярное и плотницкое дело, работу с инструментами, ремонт, конструирование, починку бытовых неисправностей, оказание первой медицинской помощи, безопасность, действия в ЧС, основы самообороны, правовую и финансовую грамотность, знания государственного устройства, знания не только прав, но и обязанностей гражданина, причем с младших классов", – заявила Жанна Асанова.

Ранее депутат Мажилиса увлечение цифровизацией в школах назвал "ненужным стрессом" для учителей и учащихся.