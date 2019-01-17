Автобус врезался в двухэтажное здание под Алматы

Сведений о том, были ли в салоне пассажиры, не поступало.

В Алматинской области утром 17 января пассажирский автобус врезался в двухэтажное здание, передает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. Как сообщил очевидец, авария произошла примерно в 6 часов утра. Водитель автобуса, судя по всему, хотел свернуть в сторону мкр. Водиник, но маневр не удался. И многотонная машина проехала почти прямо, въехав в здание магазина.

Сведений о том, были ли в салоне пассажиры, не поступало.

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