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Автобус врезался в двухэтажное здание под Алматы

Сведений о том, были ли в салоне пассажиры, не поступало.

Фото : кадр видео17 января 2019, 12:56

В Алматинской области утром 17 января пассажирский автобус врезался в двухэтажное здание, передает Zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях. Как сообщил очевидец, авария произошла примерно в 6 часов утра. Водитель автобуса, судя по всему, хотел свернуть в сторону мкр. Водиник, но маневр не удался. И многотонная машина проехала почти прямо, въехав в здание магазина.

Сведений о том, были ли в салоне пассажиры, не поступало.

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В Алматинской области утром 17 января пассажирский автобус врезался в здание магазина. @kris_p_brothers Информация появилась в соцсетях. Как сообщил очевидец, авария произошла примерно в 6 часов утра. Водитель автобуса, судя по всему, хотел свернуть в сторону мкр. Водиник, но маневр не удался. И многотонная машина проехала почти прямо, въехав в здание. #дтп #авария #авариянадороге #гололед #новости #новостирк #новостиказахстана

Публикация от Zakon.kz - Новости Казахстана (@zakon.kz) 16 Янв 2019 в 10:36 PST


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