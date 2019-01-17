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Асхат Аймагамбетов получил новую должность

Он стал замакима Карагандинской области.

Фото : karaganda-region.gov.kz17 января 2019, 14:13

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов представил активу региона своего нового заместителя. Им стал 36-летний Асхат Аймагамбетов, до этого работавший вице-министром образования и науки РК, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы региона.

Асхат Аймагамбетов в должности заместителя акима области будет курировать вопросы социальной сферы и внутренней политики.

Асхат Аймагамбетов родился в 1982 году в Карагандинской области. Имеет два высших образования по квалификациям "историк, учитель истории", "юриспруденция". Трудовую деятельность начал в 2002 году в КарГУ им. академика Е. Букетова. Возглавлял Лигу молодёжи "Ансар". Дважды избирался депутатом Карагандинского городского маслихата в качестве самовыдвиженца.

С 2012 года трудится на государственной службе. Был заместителем акима Нуринского района, руководителем Управления образования Карагандинской области. С августа 2017 года работал вице-министром образования и науки, курировал вопросы дошкольного и среднего образования, а также высшее образование и науку.


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