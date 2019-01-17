Алматинские старшеклассницы хотят служить по контракту

Ученицы выпускных классов интересуются службой в армии.

В общеобразовательной школе Алматы с девочками 11-ти классов проведен открытый урок «Женщина и военная служба». В роли преподавателей выступили десантницы войсковой части 12881, сообщает Zakon.kz.



Тема урока продиктована интересом старшеклассниц к воинской службе. По словам преподавателя-организатора по начальной военной подготовке подполковника запаса Тимура Тохчукова, среди них немало тех, кто хочет служить в армии по контракту, поэтому и родилась идея пригласить в школу женщин-военнослужащих, чтобы они подробно рассказали, как служится в армейских рядах слабой половине человечества.

Перед школьницами выступили офицер-психолог лейтенант Гульмира Полатбек и старший специалист службы тылового обеспечения младший сержант Екатерина Мамонтова. Они подготовили яркую презентацию о женщинах казахстанской армии, их достижениях и успехах в боевой подготовке, показали фильм о Десантно-штурмовых войсках.

На сегодняшний день в казахстанской армии несет службу более 8000 женщин, среди них есть как военнослужащие по контракту, так и офицеры, в том числе в звании полковников. Все женщины-офицеры имеют высшее образование, смежное по профессии.

30% женщин проходят службу на должностях, определяющих боевую готовность. Ими успешно освоены специальности, которые раньше считались мужскими. Среди них женщина-летчик лейтенант Айдана Ботай, совершающая самостоятельные полеты на боевом самолете, женщина-снайпер старший сержант Лариса Котова, получившая медаль «Жауынгерлык елрлык ушын» из рук Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Нурсултана Назарбаева, женщина-токарь военнослужащая по контракту Айгуль Тусупбаева, женщины-моряки старшина 1 статьи Жанар Ибраева и старшина 2 статьи Дарья Кириченко и многие другие.

Открытый урок завершился ответами на вопросы и демонстрацией приемов рукопашного боя, который, как и совершение прыжков с парашютом, входит в обязательную программу боевой подготовки десантниц.

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