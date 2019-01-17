18-20 января в Кызылординской области местами сохранятся туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

Фото : из открытых источников

В нескольких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

18-20 января в Кызылординской области местами сохранятся туман, гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

18 января местами по Туркестанской области ожидаются туман, днем на большей части усиление юго-западного ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

Шымкент: днем 18 января возможно усиление юго-западного ветра 15-20, во второй половине дня порывы 25 м/с.

Туркестан: днем 18 января - усиление юго-западного ветра 15-20, порывы 25 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

18 января в Костанайской области местами ожидается метель, туман, гололед, юго-западный ветер 15-20 м/с.

Костанай: 18 января ожидается гололед, юго-западный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

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