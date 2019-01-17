Исторический максимум газовой отрасли

В 2018 году АО "КазТрансГаз" еще раз подтвердил свой статус крупнейшего налогоплательщика страны.

Прибыль национального газового оператора за прошлый год на 100% превысила показатели 2017 года. Драйверами роста стали возросшие объемы экспорта и транспортировки газа.

По данным АО "КазТрансГаз" консолидированный доход группы компаний за 2018 год составил 1 трлн. 061 млрд. тенге, что на 398,9 млрд тенге или 60% больше, чем в 2017 году. Консолидированная прибыль до налогообложения группы компаний Национального оператора в сфере газа и газоснабжения за отчетный период составила 201 млрд. тенге, что выше показателей 2017 года на 102 млрд. тенге или на 103%.

Благодаря прибыли компания продолжает сдерживать рост цен на газ на внутреннем рынке. В 2019 г. тариф на газ для потребителей был понижен, в среднем на 7,23%.

Учитывая возросший спрос на газ на зарубежных рынках, а также интерес к транзитному потенциалу Казахстана, АО "КазТрансГаз" намерен наращивать ресурсную базу и продолжить работу по модернизации газотранспортной системы. В частности, объем магистральной транспортировки в 2018 г. составил 111,9 млрд. кубометров, что выше показателя 2017 года на 11 млрд. кубометров или на 11%.

Объем реализации газа в прошлом 2018 году при этом достиг 22,9 млрд. кубометров, что выше показателя 2017 года на 5,2 млрд. кубометров или на 29%. Во многом рост был достигнут благодаря досрочной реализации договора об экспортных поставках газа в Китай.

Кроме того, в 2018 году АО "КазТрансГаз" еще раз подтвердил свой статус крупнейшего налогоплательщика страны, уплатив налогов и других платежей в бюджет страны на сумму более 99,5 млрд. тенге. При этом компания также продолжает обслуживать кредитный портфель в размере 573 млрд. тенге.

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