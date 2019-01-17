Подробности ЧП выясняются.

В Алматы упал вертолет, передает Zakon.kz.

Информацию о случившемся предоставили в kris_p_brothers.

"С места вызова: информация подтвердилась, предварительно частный вертолет (принадлежность устанавливается) 4-х местный, на борту был лишь пилот. Сотрудники СМП констатировали смерть пилота", - сказано в присланном сообщении.

В пресс-службе КЧС МВД РК информацию о том, что воздушное судно потерпело крушение в Алматы подтвердили. Подробности ЧП будут известны позже. На месте работают экстренные службы.

Судя по надписи на вертолете, он принадлежит авиакомпании "Sky service", где пока отказались комментировать произошедшее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!