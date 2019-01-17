Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы упал вертолет

Подробности ЧП выясняются.

Фото : kris_p_brothers17 января 2019, 16:56

В Алматы упал вертолет, передает Zakon.kz.

Информацию о случившемся предоставили в kris_p_brothers.

"С места вызова: информация подтвердилась, предварительно частный вертолет (принадлежность устанавливается) 4-х местный, на борту был лишь пилот. Сотрудники СМП констатировали смерть пилота", - сказано в присланном сообщении.

В пресс-службе КЧС МВД РК информацию о том, что воздушное судно потерпело крушение в Алматы подтвердили. Подробности ЧП будут известны позже. На месте работают экстренные службы.

Судя по надписи на вертолете, он принадлежит авиакомпании "Sky service", где пока отказались комментировать произошедшее.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты