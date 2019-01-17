В Алматы упал вертолет
Подробности ЧП выясняются.
Фото : kris_p_brothers17 января 2019, 16:56
В Алматы упал вертолет, передает Zakon.kz.
Информацию о случившемся предоставили в kris_p_brothers.
"С места вызова: информация подтвердилась, предварительно частный вертолет (принадлежность устанавливается) 4-х местный, на борту был лишь пилот. Сотрудники СМП констатировали смерть пилота", - сказано в присланном сообщении.
В пресс-службе КЧС МВД РК информацию о том, что воздушное судно потерпело крушение в Алматы подтвердили. Подробности ЧП будут известны позже. На месте работают экстренные службы.
Судя по надписи на вертолете, он принадлежит авиакомпании "Sky service", где пока отказались комментировать произошедшее.
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