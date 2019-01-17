Назначены председатели комитетов по государственным закупкам и казначейства МФ РК

Приказом министра финансов Республики Казахстан Ашуев Айдын Жумабекович назначен на должность председателя Комитета по государственным закупкам.

Приказом министра финансов РК Ашуев Айдын Жумабекович назначен на должность председателя Комитета по государственным закупкам, Карашукеев Ербол Шыракпаевич — председателем Комитета казначейства МФ РК, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

А. Ашуев родился в 1976 году в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности", АО "Национальный холдинг "КазАгро", АО "Казагрогарант", Агентстве РК по статистике,в т. ч. возглавлял РГП "Информационно вычислительный центр". С 2016 года и по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО "Амангельды Газ".

Е. Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Работал в Агентстве по статистике, АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", Министерстве финансов, РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана" и др. С 2016 года и до момента назначения — заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

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