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Назначены председатели комитетов по государственным закупкам и казначейства МФ РК

Приказом министра финансов Республики Казахстан Ашуев Айдын Жумабекович назначен на должность председателя Комитета по государственным закупкам.

Фото : из открытых источников17 января 2019, 17:23

Приказом министра финансов РК Ашуев Айдын Жумабекович назначен на должность председателя Комитета по государственным закупкам, Карашукеев Ербол Шыракпаевич — председателем Комитета казначейства МФ РК, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

А. Ашуев родился в 1976 году в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций", РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности", АО "Национальный холдинг "КазАгро", АО "Казагрогарант", Агентстве РК по статистике,в т. ч. возглавлял РГП "Информационно вычислительный центр". С 2016 года и по настоящее время занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО "Амангельды Газ".

Е. Карашукеев родился в 1976 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Современный гуманитарный институт.

Работал в Агентстве по статистике, АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", Министерстве финансов, РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, АО "Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана" и др. С 2016 года и до момента назначения — заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.


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