Вирус кори пришел в Казахстан из Европы – Бекшин

Главный санврач страны рассказал, что штаммы заболевания, циркулирующие у нас и Европе, абсолютно идентичны.

Вирус кори пришел в Казахстан из Европы. Такие предположение на площадке СЦК высказал главный санврач страны, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жандарбек Бекшин рассказал на брифинге, что штаммы заболевания, циркулирующие у нас и Европе, абсолютно идентичны. Вирус распространился в 2011-2013 годах, когда европейцы начали массово болеть корью. За два года вирус дошел и до казахстанцев.

В 2015 году количество заболевших перевалило за тысячу. В этом году диагноз подтвердился почти у 600 казахстанцев. При этом чаще всего вирусу подвержены жители больших городов. Основная доля заболевших зарегистрирована в Астане - около 500 случаев. Следом идут Шымкент, Атырауская, Туркестанская, Акмолинская области, а также Алматы.

Чтобы снизить риски и не допустить дальнейшего распространения вируса, во всех аэропортах Казахстана установлены дистанционные тепловизоры.

Жандарбек Бекшин, председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК:

- Мы дистанционно у каждого пассажира определяем температуру. Только в прошлом году таким образом мы выявили 106 больных, которых сразу же обследовали. После консультации инфекциониста некоторых отпустили, некоторых госпитализировали.

В целом, эпидситуация в стране стабильная. Об этом уже рассказал вице-министр здравоохранения. По сравнению с 2017, в прошлом году заболеваемость снижена по 25 нозологиям. Среди них ОРВИ, дизентерия, бруцеллез и туберкулез. Как отметил Алексей Цой, впервые показатель заболеваемости туберкулезом у нас снизился до 50 случаев на 100 тысяч населения. Увеличение же случаев гриппа он объясняет сезонностью.

Алексей Уой, вице-министр здравоохранения РК:

- Ситуация по данным инфекциям стабильна. Отмечается спорадическое распространение вирусов гриппа А и циркуляция негриппозных респираторных вирусов.

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