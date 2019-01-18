Казахстанский борец получит медаль Олимпиады из-за допинга противника
Грузинского спортсмена уличили в допинге.
Фото : sports.kz18 января 2019, 06:15
Соперник казахстанского борца Даулета Шабанбая в полуфинале Олимпиады-2012 грузин Давит Модзманашвили уличен Международным Олимпийским Комитетом в использовании допинга, сообщает Sports.kz.
Давит Модзманашвили нарушил правила Олимпиады-2012 на присутствие в крови или использование запрещенных препаратов. Он дисквалифицирован с турнира, где участвовал, и обязан вернуть медаль, полученную в борьбе вольным стилем среди мужчин в весе до 120кг.
Серебрянную медаль получит россиянин Билял Махов, а его "бронза" перейдёт к казахстанцу.
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