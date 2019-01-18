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Районный аким и его заместитель задержаны в Акмолинской области

Проводятся оперативно следственные мероприятия.

Фото : matrica.kz18 января 2019, 08:05

В здании Зерендинского районного акимата при получение взятки в сумме 3 млн тенге сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции задержаны аким района Мустафин Мереке Кайсарович и его заместитель Мукашев Ыкылас Газизович, передает Zakon.kz со ссылкой на kokshetau.asia.

Данный факт в Национальном бюро по противодействию коррупции по Акмолинской области подтвердили. Дело зарегистрировано в ЕРДР по статье 366 часть 2 УК РК.

В настоящее время проводятся оперативно следственные мероприятия.

На должность акима Зерендинского района Мереке Мустафин назначен 20 декабря 2018 года. До этого, с 2011 года являлся председателем Ревизионной комиссии по Акмолинской области. Родился в 1978 году в селе Зеренда Зерендинского района. Окончил Алматинскую академию экономики и статистики, юридическую академию "Фемида", Гуманитарно-техническую академию. В разные годы работал бухгалтером, экономистом Кокшетауского городского маслихата, начальником отдела, заместителем начальника управления финансового контроля и государственных закупок по Акмолинской области, начальником инспекции финансового контроля по Акмолинской области.


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