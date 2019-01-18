В Актюбинской области заключаются меморандумы по обеспечению трудовых прав работников

В текущем году важно сохранить стабильность и не допустить сокращения объема производства - Сапарбаев.

В Актюбинской области по традиции крупные и средние предприятия проводят отчетные встречи перед работниками о выполнении производственных программ, коллективных договоров и меморандумов за прошлый год с участием руководства области и профсоюзов, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

В четверг, 17 января, глава региона Бердыбек Сапарбаев провел встречу с руководством и трудовым коллективом одного из крупнейших производственных предприятий АО "Актюбинский завод хромовых соединений".

Об исполнении производственной программы и коллективного договора за 2018 год доложил председатель правления АО "АЗХС" Алексей Химич.

По его словам, в минувшем году завод выработал 107 486 тонн продукции, что выше уровня 2017 года. Предприятие в полном объеме выполнило социальные обязательства и обязательства по заработной плате перед работниками. Сегодня на заводе трудятся более 2 200 актюбинцев. Среднемесячная заработная плата – 149,4 тыс. тенге.

Заслушав доклад, Бердыбек Сапарбаев поблагодарил руководство предприятия за эффективную работу и обозначил задачи на 2019 год.

"В текущем году важно сохранить стабильность и не допустить сокращения объема производства", - подчеркнул глава региона.

Особое внимание аким области уделил вопросам исполнения коллективных договоров, повышения заработной платы работников, сохранения рабочих мест, Также он призвал активнее участвовать в реализации поручения Президента по цифровизации и модернизации производства, продолжить развитие казахстанского содержания и социальной ответственности. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность заключения долгосрочных договоров с учебными заведениями области на подготовку требуемых специалистов для предприятия.

Завершилась встреча подписанием меморандума между акиматом области, руководством предприятия и территориальным объединением профсоюзов о дальнейших согласованных действиях и взаимопонимании на региональном уровне в вопросах регулирования трудовых отношений, обеспечения социальных гарантий для работников.

Аналогичная встреча прошла на Актюбинском рельсобалочном заводе. Предприятие является инновационным проектом, построенным в рамках Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан. Здесь трудятся порядка 800 человек. Среднемесячная заработная плата – 237,1 тыс. тенге. Профсоюзное объединение завода было создано только в прошлом году.

На встрече задать вопросы могли все желающие работники завода. Их интересовало работа общественного транспорта и возможность пересмотра графика работы детских садов. Встреча с коллективом ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" также завершилась подписанием Меморандума.

Глава региона призвал оба производственных коллектива в год 150-летия Актобе внести вклад в развитие своего города:

"В этом юбилее должен принимать участие каждый житель города. Каждый должен внести лепту в развитие родного края. Можно самостоятельно благоустраивать и озеленять собственные дворовые территории", - отметил он.

Всего в 2018 году по области был заключен 4781 меморандум по стабилизации производственных процессов, обеспечению трудовых прав и гарантий работников. В результате их реализации на 591 предприятии области в минувшем году была повышена заработная плата. Рост оплаты труда преимущественно коснулся производственного персонала.

К примеру, с января 2018 года зарплата работников АО "СНПС-Актобемунайгаз" была повышена от 12 до 23%, ТОО "СНПС Актюбинская транспортная компания" - 7-23%, в ТОО "Казахойл Актобе", ТОО "Восход-Oriel", ТОО "Восход Хром", ТОО "АРБЗ",

ТОО "Восток нефть и Сервисное обслуживание", ТОО "Базальт - А" и других предприятиях повышение составило 10%.

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