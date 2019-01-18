Более 7,2 млн раз выезжала "скорая помощь" на вызовы в 2018 году

При этом значительно сократилось время доезда до пациента.

В 2018 году службой скорой медицинской помощи было обслужено 7 255 000 вызовов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу республиканского центр санитарной авиации.

"По итогам 2018 года в результате внедрения двухуровневой модели оказания неотложной медицинской помощи значительно сократилось время доезда до пациента.

В сравнении с 2017 годом уже в июле 2018 года время доезда сократилось с 25 до 18 минут, на конец 2018 года средняя скорость доезда составила 15 минут 42 секунды. Соответственно снизилось количество вызовов 103, обслуженных с опозданием. В сравнении с 2016 годом в 2018 году количество вызовов, обслуженных с опозданием сократилось на 1,4% - на 102 078 случаев", - сообщили в центре.

Как отмечается, внедрение международных стандартов оказания экстренной медицинской помощи продолжается.

"Таким образом, показатель повышения качества оказания медицинской помощи в сравнении с 2016 годом в 2018 году показатель успешной реанимации улучшен на 11%: в 2016 году показатель составлял 35,7%, в 2017 – 40,5, на конец 2018 года при плановом значении на 2018 год – 45%, по итогам 12 месяцев 2018 года показатель успешной реанимации составил 46,7% от всех реанимаций, проведенных сотрудниками скорой медицинской помощи", - рассказали в центре.

Улучшение данных показателей отразилось на снижении показателя догоспитальной смертности: в сравнении с 2016 годом показатель снижен на 1048 летальных случаев.

Еще одним результатом проведенной модернизации стало улучшение работы поликлиник с пациентами с хроническими болезнями, о чем свидетельствует снижение количества случаев вызовов скорой помощи по причине обострений хронических заболеваний. По сравнению с началом года в конце декабря 2018 года количество таких вызовов сократилось на 584 743 случаев.

По данным центра, усилена материально-техническая база службы 103.

Так, за два года оснащенность медицинским оборудованием повысилась на 4% и составила 87%. Также улучшилась ситуация по оснащению GPS навигацией. Показатель повысился на 21,2% в сравнении с 2016 годом и по итогам 12 месяцев 2018 года составил 83,2%.



Кроме того, повысилась оснащенность санитарным транспортом: по итогам 2018 года оснащенность службы санитарным транспортом составила 99%.

В рамках пилотного проекта внедрен новый формат работы приемных отделений стационаров: начато обучение специалистов, внедрение стандартов, редизайн и реконструкция, улучшение материально-технического оснащения.

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