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Информацию о начале выплат за сообщения о правонарушениях прокомментировали в МВД

Как будет принято окончательное решение, МВД проинформирует население.

Фото : Соцсети18 января 2019, 10:24

В МВД РК сообщили, что распространяемое в соцсетях и через WhatsApp сообщение о якобы начале выплат вознаграждений казахстанцам за фото и видео правонарушений не соответствует действительности, передает Zakon.kz.

"Министерством внутренних дел, действительно, в рамках модернизации рассматривается вопрос о возможности использования специального мобильного приложения с функцией отправки гражданами фотографий и видео за вознаграждение. Повторюсь, что данный вопрос еще на стадии рассмотрения, и запуск мобильного приложения с таким сервисом не является вопросом одного дня", - прокомментировали директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.

Он отметил, что необходимо проанализировать все законодательство, внести в соответствующие НПА поправки.

"Как будет принято окончательное решение, мы через официальные источники проинформируем население", - резюмировал Садубаев.

В декабре прошлого года министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил о том, что планируется разработка и внедрение мобильного приложения для информирования граждан о фактах нарушений общественного порядка с функцией обратной связи.


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