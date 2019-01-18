В Астане после ДТП в неизвестном направлении увезли девушку

Разыскать дочь родители не могут уже третьи сутки.

В редакцию alau.kz обратились родители и брат 26-летней жительницы Денисовского района Костанайской области Сабины Жунуспековой. По их словам на днях девушка, бесследно пропала в Астане, передает Zakon.kz.

Как стало известно, в декабре прошлого года Сабина уехала в столицу искать работу. На связь с родными она выходила регулярно. Но когда 16 января папа Сабины позвонил ей, трубку взяла незнакомая женщина. Она сообщила, что является сотрудником аптеки, рядом с которой недавно произошло ДТП - автомобиль сбил молодую девушку, переходившую дорогу.

Пока очевидцы собирали разлетевшиеся вещи сбитой, её увезли. Шубку, сумку и телефон занесли в аптеку. Никто не запомнил ни марку, ни номеров автомобиля, в который усадили девушку.

С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно. По словам родителей Сабины, ДТП произошло 16 января, примерно в 21:00 в Есильском районе, недалеко от пересечения улицы Алматы с проспектом Мәңгілік Ел. Их родственники в Астане уже подали заявление в полицию по факту ДТП и исчезновения девушки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, родные Сабины просят сообщить имеющуюся информацию по телефону 8 705 452 01 89 или в полицию на номер 102.

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