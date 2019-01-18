Кто может участвовать в программе переселения в регионы РК

Внесены изменения в нормативные правовые акты по вопросам переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы.

Приказом и.о. министра труда и социальной защиты населения РК от 4 января 2019 года внесены изменения и дополнения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, передает Zakon.kz.

Так, говорится, что преимуществом для добровольного переселения на новое место жительства для трудоустройства среди лиц, ищущих работу, и безработных пользуются:

- молодежь в возрасте до 29 лет, в том числе воспитанники детских деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет.

- оралманы, переселяющиеся в регионы;

- выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образованияв течение трех лет после завершения учебного заведения;

- лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя - юридического лица либо прекращением деятельности работодателя - физического лица, сокращением численности или штата работников, снижением объема производств и выполняемых работ и услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния работодателя;

- выпускники из числа сельской молодежи, обучающиеся в регионах приема, определенные квотой, в размере 10 процентов в соответствии с постановлением правительства.

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