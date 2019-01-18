Преподаватели Туркестанской области обменялись опытом с турецкими коллегами

Данный проект продолжится до конца текущего года.

При поддержке акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева с 9 по 14 января текущего года более 40 преподавателей региона обменялись опытом в Турции, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

В первую очередь, учителя из Туркестанской области посетили в Стамбуле школу имени Абая, где ознакомились с новыми технологиями обучения. Кроме того, они посетили колледж "Doga", студенты которого отличаются особенно высоким уровнем знаний, научных исследований и международных достижений в технической сфере.

Стоит отметить, что в Турции учебный год начинается 15 сентября и заканчивается 15 июня. Здесь функционируют как государственные, так и частные и вечерние школы. Учебный год разделен на 2 полугодия. В недельную программу обучения включены 20-24 часов английского языка, 5-9 часов немецкого языка. Более того, родители имеют право обучать детей навыкам религии, кулинарии и искусства. Девочки и мальчики обучаются в отдельных классах. Также, в турецких школах 8 часов в неделю детей обучают игре в шахматы. Наряду с этим, обязательным предметом в стенах школы является робототехника. Уроки физической культуры проводят в бассейне, на это уделяют в среднем 10-12 часов.

Следует подчеркнуть, данный проект при поддержке главы региона продолжится до конца текущего года.

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