Алматинцы прокомментировали снижение скорости на Аль-Фараби, ВОАД и Саина

Мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение скорости - один из самых эффективных и простых способов снизить смертность.

Алматинские власти на этой неделе снизили максимальную скорость до 60 км/час на Аль-Фараби, ВОАД и Саина. В социальных сетях горожане по разному оценивают данную меру, в первую очередь направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Однако большинство все-таки высказывают положительные мнения и считают, что необходимо продолжить успокоение трафика в городской черте.

К примеру, на своей странице в Facebook общественник Куат Домбай пишет, что никакие дела и срочность не стоят жизни людей, и если окажется, что после ограничения скорости смертей станет меньше, пусть даже на одну, то это - правильное решение.

"Каждые 20 км повышенной скорости увеличивают смертность на дороге в 2 раза. Я сам проживаю на Аль-Фараби, езжу по Саина и Восточке, поэтому меня это ограничивает. Но моего отца убила машина, в полиции сказали, что водитель двигался на скорости 60 км в час. Не знаю, как было на самом деле, но ехал бы он 40, отец, возможно, был бы жив сейчас", - отметил он.

Известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы также поделилась своим опытом, написав в своем Instagram, что сначала нервничала, что могла опоздать, а потом поняла, что добралась до места спокойно и вовремя, без особых пробок.

"Не знаю, почему люди возмущаются, что скорость на дорогах снижена. Нужно ее еще ниже сделать. Пусть мы позже доедем домой, но зато все!", - в свою очередь пишет блогер Ринат Балгабаев.

При этом еще один активный пользователь социальных сетей Нуркен Халыкберген предположил, что одним из факторов для возмущения является то, что теперь всех уровняли и не имеет значения, какой у кого по мощности автомобиль.

"Меня поражает "важнейший" аргумент тех, кого раздражает ограничение скорости на ВОАД, Аль-Фараби и Саина: "нас будут доить на штрафах". А вы не пробовали правила дорожного движения соблюдать?! Не нарушаешь, тебя никто и не трогает", - справедливо заметил Нуркен Халыкберген.

То, что снижение скорости верный шаг со стороны городских властей считают и другие жители Алматы.

"Целый день каталась по Аль-Фараби и мне нравится. Я и раньше не ездила быстрее 70 км. Спокойно зато, легко перестраиваюсь из ряда в ряд, никто не летит на бешеной скорости и не фарит. В общем, ехать со скоростью потока – это не только безопасно, но и удобно", - поделилась впечатлениями известный адвокат Жанна Мухамади.

При езде на скорости в 60 км интенсивность загрязнения воздуха выхлопными газами будет ниже, чем при езде на скорости в 80 км, поскольку уменьшается расход топлива, считает другой пользователь Интернета Maui Argyn.

Бывший руководитель программы развития ООН "Устойчивый транспорт города Алматы" Елена Ерзакович также выразила недоумение по поводу возмущения автомобилистов ограничением скорости.

"Вопрос у меня как был к тем, кто отстаивает свое "право ехать быстро" так и остался. Почему вы всеми струнами души открещиваетесь от влияния вопроса регулирования скорости при рассмотрении вопроса снижения количества ДТП? Почему "скорость" затмевает разум?", - написала она у себя на странице, прикрепив публикацию Всемирной организации здравоохранения.

"В странах, где были введены подобные меры, наблюдается соответствующее снижение смертности из-за ДТП. Наибольших успехов в устойчивом сокращении смертности на дорогах в абсолютном и процентном выражении удалось добиться там, где применялся так называемый "подход, основанный на безопасных системах". Этот подход к безопасности движения исходит из признания того, что человеческое тело чрезвычайно уязвимо для травм, а людям свойственно совершать ошибки. Он предусматривает набор дополнительных мер, направленных на создание более безопасных дорог, более безопасных транспортных средств, стимулирование более безопасного уровня скорости и более безопасного поведения участников дорожного движения. Все эти элементы в совокупности служат для корректировки водительских ошибок", - говорится в публикации.

Ранее в полиции Алматы рассказали, что каждые три дня на дорогах города погибает один человек. Такая статистика вынуждает принимать решительные меры по обеспечению безопасности на дорогах. Мировой опыт и многочисленные исследования экспертов подтверждают, что снижение средней скорости - один из самых эффективных и простых способов снизить смертность на дорогах.

Стоит отметить, что в городе планируется принять ряд других мер по успокоению трафика, в том числе путем создания островков безопасности на пешеходных переходах и сужения отдельных участков дорог вблизи школ, детских садов и медицинских учреждений.

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