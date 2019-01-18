В Алматы закупят 200 новых автобусов на газе

Соответствующее объявление опубликовано на портале государственных закупок.

В Алматы намерены купить 200 новых автобусов на газе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Соответствующее объявление опубликовано на портале государственных закупок. Согласно технической спецификации, автобусы должны быть большой вместимости, низкопольными, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами для людей с ограниченными возможностями и соответствовать экологическому стандарту Евро-5.

В целом в рамках реализуемой в городе транспортной реформы в 2018 году на маршруты было запущено 479 новых автобусов. На линии BRT появились первые электронные табло на остановках, куда выводится актуальная информация с номерами маршрутов и временем прибытия общественного транспорта на остановочный комплекс.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по строительству второй фазы маршрута общей протяженностью 13,2 км по Желтоксан – Толе би – ВОАД - Кульжинский тракт.

В целях повышения качества сервиса в общественном транспорте водители проходят обучение в Центре квалификации. Также автопарками приобретается единая форма для водителей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!