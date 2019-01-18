Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Шымкенте изнасиловали девушку. Подозреваемые грозят ее проклясть

Об этом рассказала адвокат потерпевшей 20-летней девушки Айман Умарова.

Фото : из открытых источников18 января 2019, 13:57

В Шымкенте произошло групповое изнасилование, передает Zakon.kz.

Об этом рассказала адвокат потерпевшей 20-летней девушки Айман Умарова.

"У меня есть дело - изнасилование девушки группой лиц. Ребята, совершившие изнасилование, находятся сейчас в бегах. Полиция УВД Абайского района города Шымкента, мне кажется, их не разыскивает. Их поймать можно было легко. Они дают возможность примирения сторон. Но какое может быть примирение при групповом изнасиловании? Сейчас пускают такие слухи, что "если потерпевшая сторона нас не простит, мы будем ее проклинать". Это настолько абсурдное явление", - сказала Айман Умарова.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты