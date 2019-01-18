В Шымкенте изнасиловали девушку. Подозреваемые грозят ее проклясть
Об этом рассказала адвокат потерпевшей 20-летней девушки Айман Умарова.
Фото : из открытых источников18 января 2019, 13:57
В Шымкенте произошло групповое изнасилование, передает Zakon.kz.
Об этом рассказала адвокат потерпевшей 20-летней девушки Айман Умарова.
"У меня есть дело - изнасилование девушки группой лиц. Ребята, совершившие изнасилование, находятся сейчас в бегах. Полиция УВД Абайского района города Шымкента, мне кажется, их не разыскивает. Их поймать можно было легко. Они дают возможность примирения сторон. Но какое может быть примирение при групповом изнасиловании? Сейчас пускают такие слухи, что "если потерпевшая сторона нас не простит, мы будем ее проклинать". Это настолько абсурдное явление", - сказала Айман Умарова.
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