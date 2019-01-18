Лихача без номеров с тонированными стеклами задержали полицейские Алматы

Требованиям о незамедлительной остановке водитель не подчинился.

Тoyota Camry "вырисовывала" на проспекте Аль-Фараби опасные виражи, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

Нарушителем-лихачом оказался 20-летний парень.

"Требованиям полиции о незамедлительной остановке водитель не подчинился. Он стал мчаться по проспекту от пересечения с улицей Гагарина на запад, блокировать эту иномарку удалось на пересечении улиц Саина и Рыскулбекова. Свои противоправные действия водитель объяснить никак не смог, потому что им нет оправданий. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", - информировал командир специализированного батальонная Управления административной полиции Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Серикжан Абжанов.

Сразу шесть правонарушений было выявлено при разбирательстве. Составлены административные протоколы за незаконную установку СГУ (ст.603 ч.2 КоАП), за тонировку стекол (ст.590 ч.5 КоАП), за нарушение правил маневрирования (ст.595 ч.1 КоАП), за создание аварийной ситуации (ст.606 ч.1 КоАП), к слову, за это нарушение его ранее неоднократно привлекали к административной ответственности, за управление транспортным средством без регистрационных государственных номерных знаков (ст.590 ч.2 КоАП) и за нарушение требований дорожной разметки (ст.601 ч.1 КоАП).

В полиции также сообщили о водворении на штрафную стоянку еще двух автомашин марки, задержанных на проспекте Аль-Фараби. В первом случае водитель автомобиля Toyota серебристого цвета, управлял авто без переднего госномера, в другом – на транспортном средстве отсутствовали оба государственных номерных знака.

В мегаполисе проводятся масштабные отработки по задержанию авто без государственных регистрационных номерных знаков, с подложными номерами, транспорт с тонированными стеклами.

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