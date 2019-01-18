Биртанов: Работа по разъяснению ОСМС в некоторых регионах оставляет желать лучшего

Доля тех, кто знает о медстраховании составляет 33,8% опрошенных, почти треть опрошенных что-то слышали об ОСМС - 29,0%, а свыше 37% опрошенных впервые слышат об ОСМС.

На селекторном совещании в Министерстве здравоохранения РК глава ведомства Елжан Биртанов напомнил руководителям территориальных управлений здравоохранения о надлежащем проведении информационно-разъяснительной работы среди населения страны по внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы будем информировать главу правительства об итогах деятельности МВК (межведомственной комиссии). Я хотел бы заострить внимание, что сегодня у нас присутствуют заместители акимов, но, к сожалению, не все присутствуют. Хотел бы напомнить, что имеется соответствующее распоряжение премьер-министра, а все курирующие замакимы входят в состав МВК и их участие в межведомственной комиссии при правительстве", - сказал Биртанов.

При этом он отметил, что работа по разъяснению ОСМС в некоторых регионах оставляет желать лучшего.

"Давайте мы не будем доводить до критики. Мы информируем ваших акимов, что вы не приняли участие, те, кто не принял участие. Обратите внимание, что те цифры, которые об информационно-разъяснительной работе, не всегда коррелируются с итогами этой работы - именно информированность граждан", - подчеркнул министр.

Глава Минздрава добавил, что фактически треть населения не знает ничего об ОСМС.

"Надо сказать, что в целом в ряде регионов информированность низкая. Фактически треть населения говорит, что они ничего не знают о ОСМС. Это очень плохо. Северо-Казахстанская, Мангистауская, Жамбылская области, я думаю, что нужно сделать серьезные выводы", - указал Биртанов.

Между тем директор департамента по координации ОСМС Минздрава РК Азамат Умертаев представил данные об осведомленности граждан.

"На слайде мы видим, что доля тех, кто знают о медстраховании составляет 33,8% опрошенных, почти треть опрошенных что-то слышали об ОСМС -29,0%, а свыше 37% опрошенных впервые слышат об ОСМС. В разрезе регионов самыми информированными являются опрошенные в Атырауской (58,4%), Туркестанской (55,0%), Кызылординской (44,4%) областях и г. Астана (42,8%). Менее информированы о внедрении ОСМС в г. Шымкенте (15,8%), СКО (18,8%) и Актюбинская область (19,2%)", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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