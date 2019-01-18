У самозанятых и фрилансеров есть два варианта, как оказаться в системе ОСМС

Либо казахстанцы становятся плательщиками ЕСП, либо самостоятельно оплачивают взнос по медстрахованию.

В Министерстве здравоохранения РК на селекторном совещании по внедрению обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС) глава ведомства Елжан Биртанов напомнил, что граждане, которые не будут платить взносы за ОСМС, не смогут получать медпомощь, передает корреспондент Zakon.kz.

"Очень важно, что Минтруда совместно с местными исполнительными органами (МИО) утверждена Дорожная карта по информационно-разъяснительной работе, поскольку это новшество и очень важно потенциальных плательщиков ЕСП вовлечь. Это очень хороший инструмент, который дает доступ не только к системе медицинского страхования, но и системе социального страхования, пенсионной системы. Если социальное страхование, пенсионная может не носить жизненно важный характер, "поскольку это в будущем, но в систему медстрахования он сможет вовлечься при платеже. То есть заплатил - попал в систему, не заплатил - услуги, входящие в ОСМС, он получать не сможет", - сказал министр.

Наряду с этим Биртанов напомнил, что в соответствии с законодательством об ОСМС этот платеж является обязательным.

"Если человек через полгода после внедрения ОСМС решил прийти и получить медуслугу и является не застрахованным, и не входит ни в одну из категорий льготных граждан, то у него есть две возможности: либо стать плательщиком ЕСП полноценно. Если он подпадает под категорию, занимается каким-то бизнесом, но не зарегистрировался. Либо, если он не подпадает под эту категорию, то у него есть возможность, как самостоятельный плательщик, просто оплачивать взносы в ОСМС и себя обеспечить лишь медстрахованием. При этом у него есть обязанность по погашению долга ОСМС. Есть обязательства быть членом ОСМС, поскольку это солидарная система и все граждане должны принять в ней участие", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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