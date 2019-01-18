Казахстан ограничил ввоз птицы и скота из Монголии, Дании и Германии

Ограничения введены на основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро регистрации вспышки заболеваний восприимчивых видов животных.

В Казахстане введены временные ограничения на ввоз в связи регистрацией вспышки заболеваний восприимчивых видов животных из Монголии, Дании и Германии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Ограничения введены на основании официальной нотификации Международного эпизоотического бюро регистрации вспышки заболеваний восприимчивых видов животных.

В Монголии была регистрация вспышек заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней, и в связи с этим, с 16 января 2019 года вводятся временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит через территорию Республики Казахстан из Монголии живых свиней, спермы хряков, мяса свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов его переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, не прошедших термическую обработку (при температуре не ниже 700 С не менее 20 минут), бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней, продукции и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней;

На территории Южной Дании Королевства Дания зарегистрированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц, и в связи с этим, с 17 января 2019 года вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Республики Казахстан с территории Южной Дании Королевства Дания живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70° С), кормов и кормовых добавок для птиц, охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

На территории земли Баден-Вюртемберг Германии зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных блутангом, и в связи с этим, с 17 января 2019 года вводятся временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан живого крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых к блутангу, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), спермы быков, баранов и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота.

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