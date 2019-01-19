Физкультурник, избивавший студентов, попросил у них прощения

Педагог рассказал, почему пустил в ход кулаки.

Преподаватель физкультуры, который избивал учеников своего колледжа, попросил прощения. О том, что происходит в стенах учебного заведения, стало известно благодаря записи с урока, которая попала в интернет, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Педагог рассказал, почему пустил в ход кулаки.

"Я хочу попросить прощения у своих студентов и их родителей. Я не хочу, чтобы мой проступок кидал тень на всех педагогов нашего колледжа", - сказал Елеусиз Бейсембаев.

Позднее раскаяние. Теперь педагог, который избивал в аудитории своих студентов, сожалеет о содеянном. Он говорит о том, что погорячился, когда поднял руку на своих подопечных. Кстати, благодаря одному из которых о проступке преподавателя стало известно общественности и получило широкий резонанс. Позже выяснили, что ЧП произошло в многопрофильном колледже города Жаркент Алматинской области. И его главный герой - учитель физкультуры Елеусиз Бейсембаев.

"Я являлся куратором этой группы и был очень огорчен тем, что мои студенты, не послушав меня, ушли на рынок, вместо того, чтобы идти на занятия. Их выходка расстроила меня. Да, я их бил, но силу не использовал. Это были подзатыльники. Это показала и медэкспертиза, которую провели в тот же день. Я раскаиваюсь в содеянном и еще раз прошу прощения", - сказал он.

Все случилось 10 января этого года. На следующий день решением педсовета Елеусиз Бейсембаев был освобожден от занимаемой должности. Его коллеги до сих пор недоумевают, как преподаватель с хорошей репутацией вдруг вышел из себя?

"Я могу охарактеризовать его, как человека спокойного, уравновешенного. Он у нас работает с сентября месяца. До этого Бейсембаев проработал 8 лет в педагогическом колледже, у него прекрасная характеристика. Как такое могло произойти, до сих пор не можем понять", - сказала и.о директора Жаркентского многопрофильного колледжа Загира Омарбекова.

В этой истории уже разбираются следователи, у которых на руках есть и заявления родителей учащихся. В настоящий момент по факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей о жестоком обращении с несовершеннолетними.

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