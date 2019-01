Мясо для определения уровня достатка было выбрано не случайно.

Индекс конины появился в Казахстане. Разработал проект экономист Евгений Кочетов, сообщает Zakon.kz

В основе определения уровня достатка лежит "ET INDEX-i". Это своеобразная альтернатива индексу "Биг Мака", который рассчитывает The Economist ежегодно. "ET INDEX-i" показывает, сколько среднестатистический житель региона может позволить себе килограммов мяса конины, исходя из месячного дохода.

Автор индекса, экономист Евгений Кочетов, пояснил, что выбор мяса, для определения уровня достатка не случаен.

"Основным элементом на столе казахстанцев является мясо. Причем, частота его употребления не меняется в зависимости от торжеств и рядовых событий. Оно всегда занимает главное и почетное место на любом дастархане, являясь ядром национальной кухни. Мясо имеет сакральный смысл в жизни казахов с древних времен и не теряет позиций по сей день. О нем существуют пословицы и поговорки. Размер дохода, а также наличие и количество в доме мяса имеют определенную прямую взаимосвязь".

Согласно рейтингу, наибольший достаток в Атырауской области. Там среднестатистический житель может позволить себе 122 кг конины в месяц. Затем идет Мангистау с 75 кг. Астана и Алматы заняли 3 и 4 позицию со значением в 74 и 71 кг соответственно. Замыкает пятерку лидеров ЗКО. Жители этой области могут позволить себе 61 кг конины в месяц.

Худший показатель у Туркестанской области. Ее значение - 27 кг в месяц.

Самое дорогое мясо в Алматы (2000 тенге/кг), самое дешевое в Восточном Казахстане (1527 тенге/кг). Если говорить в целом по Казахстану с учетом районов, то самое дорогое мясо было в Илийском районе Алматинской области – 2150 тенге/кг. Самое дешевое в Железинском районе Павлодарской области – 1370 тенге/кг.

Расчет индекса будет производиться ежеммсеячно 15-го числа, исходя из этого, будет составляться рейтинг достатка регионов Казахстана.

