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Шымбулак вошел в тройку лучших мест в СНГ для зимнего отдыха

В пятерку также вошел Караколь.

Фото : shymbulak.com19 января 2019, 13:07

Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие зимние курорты государств Содружества Независимых Государств (СНГ) на основе интернет-опроса, проведенного к 20 января 2019 года, Всемирному Дню Снега, передает Zakon.kz.

В первую пятерку курортов СНГ для зимнего отдыха вошли курорты в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

За Шымбулак близ Алматы в Казахстане отдали 23% голосов, за курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане - 16%, а за Логойск и Силичи в Минской области Беларуси как лучшие зимние курорты отдали 32% голосов.

Курорты Цахкадзор в Армении с 8% голосов и Каракол в Кыргызстане с 6% голосов вошли в топ-5 зимних курортов государств СНГ. За Чимган в Узбекистане отдали 5% голосов.

Всемирный День Снега отмечается как день зимних видов спорта в предпоследнее воскресенье января с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта.


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