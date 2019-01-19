Сколько платят в пособии по уходу за особенными детьми в 2019 году

С 1 июля 2018 года по поручению Главы государства введено пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили о размере пособия по уходу за особенными детьми в 2019 году, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Социальные меры поддержки детей с ограниченными возможностями включают пособие ребенку до 16 лет в размере 41 578 тенге ежемесячно. От 16 до 18 лет в зависимости от группы инвалидности: для первой группы - 57 021 тенге, второй группы - 47 220 тенге, третьей группы - 35 638 тенге. Дополнительно к этим выплатам назначаются пособия лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия. По итогам 2018 года такое пособие в среднем получили 80,6 тыс. человек. Размер пособия в 2019 году составляет 31 183 тенге", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что с 1 июля 2018 года по поручению Главы государства введено пособие по уходу за инвалидом первой группы с детства старше 18 лет. В прошлом году его получили 11,5 тыс. человек. В 2019 году размер пособия составляет 31 183 тенге (1,05 ПМ).

Кроме того, дети с учетом индивидуальных потребностей обеспечиваются техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами (протезно-ортопедическая помощь, сурдо-, тифлосредства), специальными средствами передвижения (кресло-коляски), санаторно-курортным лечением и обязательными гигиеническими средствами.

"Семьям, потерявшим кормильца, предусмотрены государственные пособия из бюджета в размере от 25 541 тенге при одном иждивенце, до 62 663 тенге - при шести и более детей. Если кормилец работал, то дополнительно предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования", - отметили в пресс-службе.

В целях обеспечения удобства и доступности государственных услуг для населения, с прошлого года 4 вида услуг запущены в проактивном режиме. Регистрация рождения ребенка, постановка на очередь в детские дошкольные учреждения, назначение пособия на рождение ребенка и выплаты по уходу за ребенком до 1 года объединены в одну проактивную услугу и оказываются без личного обращения женщин.

В целом, принимаемые меры в рамках социальной защиты материнства и детства положительно отразились на демографическом росте населения страны. За последние 10 лет рождаемость увеличилась на 10% (в 2008 году родилось 356,6 тыс., а в 2018 году - 391 тыс. детей).

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